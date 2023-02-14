شكرا لقرائتكم خبر عن دوكو دودو لاعب سموحة يزين قائمة بنين فى بطولة أفريقيا تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويتواجد في قائمة المنتخب البنيني اللاعب دوكو دودو لاعب وسط فريق نادي سموحة، وذلك بعد الأداء الذي ظهر به اللاعب مع الموج الأزرق منذ إنضمامه لصفوف الفريق السكندري مطلع الموسم الجاري.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى معسكر بنين خلال الأسبوع الجاري عقب وصول المنتخب إلى مدينة الإسكندرية، لإقامة المعسكر في أحد فنادق برج العرب.

ويتواجد منتخب بنين في المجموعة الثالثة التي تضم كل من تونس، زامبيا، وجامبيا، حيث تخوض تلك المنتخبات مبارياتها على استاد الإسكندرية.