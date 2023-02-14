شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يوافق على طلب ميدو بتعيين الباروكى مخطط أحمال للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى على طلب أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق بتعيين طارق الباروكى مخطط أحمال للدراويش.

وكان طارق الباروكى مخطط للأحمال في الجهاز الفني للإسماعيلى بقيادة ميدو في ولايته الأولى مع القلعة الصفراء.

يخوض فريق الاسماعيلى اليوم، الثلاثاء، مباراة ودية مع أسوان استعداداً لمواجهة غزل المحلة 21 فبراير الجاري على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري المحلي .

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

في سياق أخر ، نجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، فى إنهاء أزمة اللاعب عبدالرحمن مجدى، وتم تمديد تعاقده لمدة خمس سنوات تنتهى فى 2027.

وأكد الإسماعيلى، أن عبد الرحمن مجدى حضر إلى مقر النادى الاسماعيلي وتم عقد جلسه مع اللاعب تم خلالها الاتفاق على طوي صفحة الماضي فى حضور وكيله محمد حلمي، وتم الاتفاق على كافة تفاصيل عقده الجديد مع الإسماعيلي مع إبراهيم نصر مدير التعاقدات بالنادى، ولم يحصل اللاعب على أى مبالغ ماليه نظير تجديد عقده بناء علي الاتفاق الذي تم بين اللاعب و مجلس الادارة انتظارا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات مع اللاعب .