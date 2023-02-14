شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب إدارة الأهلى بسرعة تمديد عقود 4 لاعبين.. أقرا التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى من إدارة ناديه سرعة حسم ملف تمديد عقود رباعى الفريق الأحمر حسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني حيث تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب كولر فى تجديد عقود رباعى الأهلى باعتبارهم من اللاعبين أصحاب الخبرات، ولهم دور مع الفريق الأحمر، ولكن ترى الإدارة أن الوقت الحالي غير مناسب لفتح الملف بسبب الانشغال بالمباريات سواء في دوري الأبطال الأفريقى أو الدوري المصري.

فى سياق آخر، قرر الجهاز الفني للنادى الأهلى اتباع سياسة التدوير بين اللاعبين لمواجهة حالة الإجهاد التى يعانى منها أغلب عناصر الفريق بعد خوض 4 مباريات قوية فى 11 يوما بكأس العالم للأندية.

وعقد كولر اجتماعا مع الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين.

من جهته قال الدكتور أحمد أبو عبلة، إن الجهاز الفني حرص على الاطمئنان على الحالة الطبية والبدنية للاعبين عقب انتهاء مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وأوضح طبيب الأهلى أنه تم تحديد برنامج استشفائي وتدريبي خاص للاعبين بالتنسيق مع الجهاز الفني بعد انتهاء الراحة، وأشار إلى أن البرنامج الاستشفائي للاعبين يأتي للتخلص من الإجهادات العضلية، بسبب ضغط المباريات والتنقلات في بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف طبيب الفريق أن الجهاز الفني بالتعاون مع الجهاز الطبي حددا البرنامج الاستشفائي والتدريبي للاعبين للاستعداد لرحلة السودان المقبلة، وبسبب ضيق الوقت قبلها.

ويطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للأهلى اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الاهلى تدريباته صباح الأربعاء وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.