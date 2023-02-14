شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. أحمد الجندى صاحب الفضية الأولمبية وأفضل ناشئ فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الرياضة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما قدموه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

حكاية نجم ترصد العديد من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للرياضة المصرية، ونجم اليوم هو أحمد الجندى بطل منتخب الخماسى الحديث وصاحب فضية أولمبياد طوكيو.

يبلغ أحمد الجندى 21 عاما حيث أنه من مواليد عام 2000، يلعب لنادى الشمس ويدرس بالأكاديمية البحرية، بدأ ممارسة الخماسى فى سن صغير، وتدرج فى البطولات حتى شارك ببطولة أولمبياد الشباب.

حصل على لقب أفضل لاعب فى العالم فى الناشئين مرتين على التوالي، كما فاز بجائزة بن راشد آل مكتوم فى الابداع الرياضى.

توج عام 2018 بذهبية أولمبياد الشباب، كما توج ببرونزية بطولة العالم للكبار، وحصل على ذهبية بطولة العالم للشباب وذهبية بطولة العالم للناشئين محققا الثلاثية التاريخية.

حفر اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الخماسى بعدما توج بفضية أولمبياد طوكيو 2020 بعد إنجازاته القوية التى حققها مع منتخب بلاده فى كل المشاركات، بالإضافة إلى الفوز بلقب أفضل ناشئ فى العالم.