شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين كولر وطبيب الأهلى قبل مران الغد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، جلسة خاصة غداً مع طبيب الفريق الدكتور أحمد أبو عبلة من أجل معرفة موقف اللاعبين المُصابين بالفريق وتطورات برنامج التأهيل الذي يخضعون له طوال الأيام الماضية.

ويضم الأهلي أكثر من لاعب مُصاب أخرهم عمرو السولية الذي يعاني من شد في السمانة حرمه من مباراة فلامنجو الأخيرة بمونديال الأندية.

وهناك لاعبين أخرين مُصابين بالفريق يحتاجون فترة طويلة للعودة للملاعب وهم أكرم توفيق وكريم فؤاد حيث تعرض الثنائي للأصابة بالرباط الصليبي قبل عدة أسابيع.

ويطير الأهلي إلى السودان بعد غد الخميس الموافق يوم 16 فبراير الحالي، استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا ، ويواجه الأهلي فريق الهلال في السودان يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للأهلى اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الأهلى تدريباته صباح غدا الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.