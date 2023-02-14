شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للمصرى يضع برنامجاً للثنائى المصاب استعداداً لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للنادي المصري، برنامجاً خاصاً لثنائي الفريق، إسلام عطية وزياد كمال وذلك لتأهيلهم من الإصابة استعداداً لمباراة بيراميدز المرتقبة.

وأدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء أمس أول تدريباته ببورسعيد، على ملعب فرع النادي المصري (الضواحي 1 - النادي الاجتماعي)، استعدادًا لمباراته بالجولة التاسعة عشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها يوم 22 فبراير الجاري.

جاء المران الذي قاده حسام حسن خفيفًا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا بمباراة أمام سيراميكا كاملة، حيث أدت تلك المجموعة مرانا خفيفا خضعوا بعده لجلسات التأهيل والاستشفاء، فيما أدى باقي اللاعبين مرانا قويا اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية، وخاض الثنائي إسلام عطية وزياد كمال مرانا منفردا تحت إشراف الجهاز الطبي، بينما أدى الحراس الثلاثة محمود جاد وعصام ثروت ومحمد شحاته تدريبا تخصصيا تحت قيادة سعفان الصغير.

وعقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعا طارئا في الساعات الأخيرة وذلك لمناقشة مصير الفريق بعد تراجع نتائجه في الدوري وآخرها الهزيمة من سيراميكا بثلاثية نظيفة، ويجتمع مجلس المصري مع كامل أبو علي رئيس المجلس عبر تقنية الفيديو وذلك لتواجده خارج البلاد.

وجاءت قرارات مجلس المصري كالتالي:

- إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول حتى تحسن النتائج

- خصم 50 ألف جنيه من مستحقات جميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام سيراميكا

- خصم 100 ألف جنيه من المدرب العام للفريق طارق سليمان، بسبب تصريحاته الغير مبررة عقب نهاية المباراة

- حصر مسؤولية الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تخص الفريق الأول على المدير الفني حسام حسن أو مدير الكرة إبراهيم حسن، دون غيرهما من أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق

- عقد اجتماع عاجل بين لجنة الكرة بالنادي مع الجهاز الفني والإداري من جهة ومع اللاعبين من جهة أخرى لبحث كافة المستجدات داخل الفريق

- استمرار إقامة الفريق وخوض تدريباته خلال تلك الفترة ببورسعيد مع التنسيق الدائم والمستمر مع الجهاز الفني والإداري وفقا لرؤيتهما في هذا الشأن.