شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو: إنجاز بطولة أوروبا ليس صدفة وانتظر المزيد من الميداليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن النتائج المميزة التي تحققها المنتخبات خلال الفترة الأخيرة لم تأتي بالصدفة، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحقيق المزيد من البطولات والميداليات.

وقال "مرزوق"، فى تصريحات صحفية أن الاتحاد وضع خطة منذ بداية توليه المسئولية وتم العمل على أكثر من محور من ضمنها الاستعانة بالكوادر الفنية المميزة وعلى رأسها الأسطورة محمد رشوان والذي يتولى منصب رئيس لجنة المنتخبات القومية، من أجل منح اللاعبين الخبرات والأمل في الوصول لأبعد المستويات.

وتابع: "الآن أصبحنا نمتلك عدد كبير من اللاعبين الشباب، على أكتافهم تنهض نتائج المنتخبات القومية في كل المراحل العمرية، ولازال أمامنا الكثير من أجل صنع مستقبل أفضل للجودو المصري".

وأكمل رئيس الاتحاد المصري تصريحاته: "نعمل على خلق جيل جديد يحمل راية منتخب مصر لسنوات مقبلة، وبدأنا بالفعل حصاد ثمار ما زرعناه خلال الشهور الماضية، من خلال عناصر شابة تمتلك القدرة على تحقيق نتائج إيجابية في بطولات الكبار".

وحصد منتخب الجودو مؤخرا ميداليتين فضيتين في بطولة أوروبا المفتوحة، من خلال يسري سامي صاحب الـ19 عاما في وزن 60 كجم، وعبد الرحمن عبد الغني في وزن 81 كجم.