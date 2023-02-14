أون تايم سبورتس تذيع مباراتى الأهلى والزمالك بدورى محترفى كرة اليد الجمعة

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إذاعة مباراتى الأهلى مع سبورتنج والزمالك مع البنك الأهلى فى الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين، المحدد لهما الجمعة المقبل عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

- مباراة نادى البنك الاهلي ونادى الزمالك تقام فى تمام الساعة 4:00 عصرا على الصالة المغطاه بنادى سبورتنج.

- مباراة نادى سبورتنج والنادى الاهلى تقام فى تمام الساعة 6:00 مساء على الصالة المغطاه بنادى سبورتنج.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس المقبل موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

ويشهد هذا الدور منافسة بين كل من، طلائع الجيش مع سبورتنج وسموحة مع البنك الأهلى وهليوبوليس مع الأهلى والطيران مع الزمالك.

وحدد الاتحاد المصري لكرة اليد مواعيد مباريات دورنصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 والتى تقرر لها 13 إبريل المقبل لمباريات نصف النهائي و 14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.