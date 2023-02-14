شكرا لقرائتكم خبر عن حدث ضخم على ميادين مصر الدولية للألعاب الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الاتحاد المصرى للرماية من تجهيزاته، استعداداً لاستضافة بطولتين البطولة العريية للرماية والتى تقام فى الفترة من 15 حتى 16 فبراير بمشاركة 11 دولة (البحرين، العراق، اليمن، تونس، عمان، ليبيا، سورية، السعودية، الإمارات، قطر، مصر).

وتليها بطولة كأس العالم للرماية (بندقية ومسدس) فى الفترة من 17 حتى 23 فبراير بمشاركة 376 راميا ورامية من 51 دولة (الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).

وتقام بطولة العالم على ميدان الرماية العالمية فى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.

ورفع السيد حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، حالة الطوارئ داخل اللجنة المنظمة للبطولة من أجل تجهيز كل الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة البطولة، حيث قام بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولتين بأفضل صورة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة ونادي الرماية بمدينة مصر الأولمبية.

بخلاف تجهيز كل الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم والتي تضم أيضًا مسئولين من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية وأفضل الرماة عالميا.

وأشار حسنى إلى أن الاتحاد المصرى للرماية يسخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة فى استضافة كل الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولى الذى يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.