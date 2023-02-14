شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يضع برنامجا لتجهيز ثنائى الإسماعيلى لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى برنامجا بدنيا لتجهيز الثنائى عمر الوحش ومحمد الدسوقى لاعبا الفريق لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها 21 فبراير الجارى بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

وعاد عمر الوحش ومحمد دسوقى للانتظام فى التدريبات الجماعية للإسماعيلى، أمس الاثنين، بعدما حصلا على إجازة زواج قصيرة قبيل العودة من جديد للتدريبات الجماعية بشكل طبيعى.

كما عاد أيضاً المهاجم التونسى فراس شواط بعد خوضه إجازة قصيرة فى بلاده.

ويخوض فريق الإسماعيلى، اليوم الثلاثاء، مباراة ودية مع أسوان استعداداً لمواجهة غزل المحلة 21 فبراير الجارى على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الـ19 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.