الهلال السوداني يعلن الطوارئ قبل موقعة الأهلي بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الهلال السوداني حالة الطوارئ قبل مواجهة الأهلي المقبلة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي السبت المقبل بأم درمان، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي.

وقال نادي الهلال السوداني عبر "فيس بوك" عدم الحضور الإعلاميين لتدريبات لفريق حتى مواجهة الأهلي لرغبة الجهاز الفني في فرض السرية التام نظرا لأهمي القاء بعد خسارة الفريق أمام صن داونز

الجنوب أفريقي في الجولة الأولى.

كما اجتمع مجلس الإدارة بالنادي للتجهيز للمباراة حيث رفعت إدارة النادي والجهاز الفني شعار لابديل عن الثلاث نقاط.

ويلعب الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، في مجموعة تضم: الهلال وصن داونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.