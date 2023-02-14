أرقام ميسي أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مواجهة جديدة أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

ويمتلك النجم الأرجنتيني سجلًا مميزًا أمام العملاق البافاري، أثناء تواجده مع برشلونة، قبل المواجهة المنتظرة مساء اليوم الثلاثاء.

ليونيل ميسي لعب ست مواجهات أمام بايرن ميونيخ بقميص فريقه السابق برشلونة الاسباني في دوري أبطال أوروبا ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصناعة اثنين آخرين.

خاض ميسي خمس مباريات بقميص باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا بالنسخة الحالية وأحرز

4 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ويستضيف ملعب حديقة الأمراء، مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، بذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام الفريق البافاري، ليضمن التأهل، والأمر نفسه لبايرن ميونخ الذي يرغب في تحقيق نتيجة جيدة رغم صعوبة اللقاء خارج الديار.