مولر يقود هجوم بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي بايرن ميونخ أمام نظيره باريس سان جيرمان ، مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "حديقة الأمراء".

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ويترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ لما يحمله اللقاء من قوية وندية بين الفريقين.

يهدف باريس سان جيرمان لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام الفريق البافاري، ليضمن التأهل، والأمر نفسه لبايرن ميونخ الذي يسعى لتحقيق نتيجة جيدة رغم صعوبة اللقاء خارج الديار.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - ماتيس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - جواو كانسيلو

خط الوسط: جنابري - ليون جوريتسكا - جوشوا كيميش -

ليروي ساني

خط الهجوم: توماس مولر - تشوبو موتينج

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديش - سيرجيو راموس - ماركينيوس - أشرف حكيمي

خط الوسط: ماركو فيراتي - دانيلو بيريرا - فيتور فيريرا

خط الهجوم: نيمار - ليونيل ميسي - مبابي

توقيت مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ:

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.