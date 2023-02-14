تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره بايرن ميونخ، مساء اليوم الثلاثاء، في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب "حديقة الأمراء".

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ويترقب عشاق الساحرة المستديرة لقاء باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ لما يحمله اللقاء من قوية وندية بين الفريقين.

يسعى باريس سان جيرمان لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب أمام الفريق البافاري، ليضمن التأهل، والأمر نفسه لبايرن ميونخ الذي يرغب في تحقيق نتيجة جيدة رغم صعوبة اللقاء خارج الديار.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديش - سيرجيو راموس - ماركينيوس - أشرف حكيمي

خط الوسط: ماركو فيراتي - دانيلو بيريرا - فيتور فيريرا

خط الهجوم: نيمار - ليونيل ميسي - مبابي

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ:

تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.