موعد مباراة الشباب وأبها في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الشباب السعودي نظيره فريق أبها مساء اليوم الثلاثاء في المواجهة المرتقبة على ستاد فيصل بن فهد "الملز" ضمن الجولة الـ17 في دوري روشن السعودي .

ترتيب الشباب وأبها قبل المباراة

يحتل الشباب السعودي المركز الثالث برصيد 37 نقطة في جدول الدوري السعودي ،بينما أبها يحتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة .

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تشكيل الشباب المتوقع أمام أبها

حراسة المرمى: كيم جيو

في الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، سانتوس، فواز الصقور

في خط الوسط: إيفر بانيجا، كريتشوفياك، هتان باهبري، جوانكا، آرون

في خط الهجوم: كارلوس جونيور.

تنطلق مباراة الشباب وأبها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 7 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لـمباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي

تذاع المباراة على الهواء مباشرة ، على قنوات SSCالرياضية 1 ، ويتولى التعليق على المباراة عبد الله الغامدي .

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