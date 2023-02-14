موعد مباراة ميلان وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ميلان لمواجهة نظيره توتنهام مساء اليوم الثلاثاء على ستاد سان سيرو ،ضمن منافسات الجولة الـ16 في دوري أبطال أوروبا .

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ترتيب ميلان و توتنهام في بطولة الدوري

يحتل ميلان المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، بينما يحتل توتنهمام المركز الخامس في جدول الدوري الأنجليزي برصيد 39 نقطة .

تشكيل ميلان المتوقع أمام توتنهام

حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو.

خط الدفاع: بيير كالولو، ماليك ثياو، سيمون كايير.

خط الوسط: أليكسيس ساليسميكر، ساندرو تونالي، رادي كرونيتش، ثيو هيرنانديز.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، أوليفييه جيرو، رافائيل لياو.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: فريزر فورستر.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، إريك داير، بن ديفيز.

خط الوسط: إيمرسون رويال، أوليفر سكيب، ديان كولوسوفيسكي، إيفان بيرسيتش.

خط الهجوم: هيونج مين سون، هاري كين، ريتشارليسون.

موعد مباراة ميلان وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا

تنطلق أحداث مباراة ميلان وتوتنهام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر فبراير 2023 على ملعب سان سيرو ، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ،و 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية و 12 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وتوتنهام والمعلق

تذاع المباراة المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بين سبورت بريميوم 2 الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط ، بينما يتولى التعليق على أحداث المعلق عصام الشوالي.

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