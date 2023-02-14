باريس سان جيرمان يستضيف بايرن ميونخ في مباراة مشتعلة بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا على باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء في المواجهة المرتقبة على ستاد بارك دي برانس ،ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتنظر عشاق كرة القدم العالمية لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ المشتعله في ختام مباريات اليوم في بطولة دوري الأبطال.

قائمة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، ألكسندر ليتليه، سيرجيو ريكو.

الدفاع: حكيمي، كيمبيمبي، راموس، ماركينيوس، بيرنات، نونو مينديز، تيموتي بيمبيلي، الشاديلي بيتشيابو.

الوسط: فيراتي، فابيان رويز، دانيلو، فيتينها، إسماعيل الغربي، وارين زايري إيمري.

الهجوم: مبابي، نيمار، ميسي، كارلوس سولير، هوجو إيكيتيكي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش - سيرجو راموس - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

خط الوسط: ماركو فيراتي - دانيلو بيريرا - فيتور فيريرا،

خط الهجوم: نيمار جونيور -

ليونيل ميسي - كيليان مبابي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ

من المقرر ان تنطلق صافرة حكم المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 12 مساء بتوقيت

الإمارات العربية .

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ

تذاع مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت القطرية ، على قناة بي ان سبورت بريميوم 1 ، ويتولى التعليق على المباراة المعلق حسن العيدروس.

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