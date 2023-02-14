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باريس سان جيرمان يستضيف بايرن ميونخ في مباراة مشتعلة بدوري أبطال أوروبا

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ياسر رشاد - القاهرة - يحل بايرن ميونخ ضيفا ثقيلا  على باريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء  في المواجهة المرتقبة على ستاد بارك دي برانس ،ضمن منافسات دور الـ16 في بطولة .

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وتنظر عشاق كرة القدم العالمية  لمتابعة  مباراة باريس سان جيرمان  و بايرن ميونخ  المشتعله في ختام مباريات اليوم في بطولة دوري الأبطال.

 

قائمة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما، ألكسندر ليتليه، سيرجيو ريكو.

 

الدفاع: حكيمي، كيمبيمبي، راموس، ماركينيوس، بيرنات، نونو مينديز، تيموتي بيمبيلي، الشاديلي بيتشيابو.

 

الوسط: فيراتي، فابيان رويز، دانيلو، فيتينها، إسماعيل الغربي، وارين زايري إيمري.

 

الهجوم: مبابي، ، ميسي، كارلوس سولير، هوجو إيكيتيكي.

 

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع  أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمي: دوناروما.

 

خط الدفاع: نونو مينديش - سيرجو راموس - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

 

خط الوسط: ماركو فيراتي - دانيلو بيريرا - فيتور فيريرا،

 

خط الهجوم: نيمار جونيور -

ليونيل ميسي - كيليان مبابي.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ

من المقرر ان تنطلق صافرة حكم المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و 11 مساء بتوقيت المملكة العربية ، 12 مساء بتوقيت

الإمارات العربية .

 

 

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ

تذاع مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت القطرية ، على قناة بي ان سبورت بريميوم 1 ، ويتولى التعليق على المباراة المعلق حسن العيدروس.

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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