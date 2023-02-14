جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر فبراير 2023، القنوات الناقلة، حيث يشهد اليوم إقامة عدد من المواجهات المهمة والمرتقبة لها على مستوى البطولات في دوري أبطال أوروبا وفي دوري روشن السعودي.

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نرصدها لكم في السطور التالية

دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم مباراتين في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث تقام المباراة الأولي بين ميلان و توتنهام ، والمباراة الثانية باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ .

موعد مباراة ميلان و توتنهام في دوري أبطال أوروبا

تنطلق أحداث مباراة ميلان وتوتنهام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر فبراير 2023 على ملعب سان سيرو ، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ،و 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية و 12 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة ميلان وتوتنهام والمعلق

تذاع المباراة المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بين سبورت بريميوم 2 الناقل الحصري للمباراة في الشرق الأوسط ، بينما يتولى التعليق على أحداث المعلق عصام الشوالي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ

من المقرر ان تنطلق صافرة حكم المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و 11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 12 مساء بتوقيت

الإمارات العربية .

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و بايرن ميونخ

تذاع مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ على الهواء مباشرة على قنوات بي ان سبورت القطرية ، على قناة بي ان سبورت بريميوم 1 ، ويتولى التعليق على المباراة المعلق حسن العيدروس .

دوري روشن السعودي

يفتتح الشباب السعودي مباريات الجولة الـ17 في بطولة دوري روشن السعودي أمام أبها على ستاد الأمير فيصل بن فهد"الملز".

موعد مباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي

تنطلق مباراة الشباب وأبها مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ، و6 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 7 مساء بتوقيت الإمارات .

موعد مباراة الشباب وأبها في الدوري السعودي

تذاع المباراة على الهواء مباشرة ، على قنوات SSCالرياضية 1 ، ويتولى التعليق على المباراة عبد الله الغامدي .

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