شكرا لقرائتكم خبر عن باريس يصدم نيمار بهذا القرار المفاجئ عقب تصريحاته الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الصحفي سانتي أونا لموقع فوت مريكاتو الفرنسي، أنه على الرغم من تصريحات النجم البرازيلي نيمار الأخيرة، والتى أكدت على رغبته القوية فى البقاء داخل باريس، بما يتنافي مع التقارير الصحفية التى تشير إلى رغبته فى الرحيل، إلا أن الفريق الباريسي يفكر فى رحيل اللاعب بالفعل.

وأكد سانتي أونا فى تقريره الأخير، أن النجم البرازيلي نيمار معروض للبيع فى الصيف بشكل كبير، حيث لا يسعي الفريق الباريسي وراء بقاء اللاعب، إذا ما شعروا بأن اللاعب قد يتسبب فى أزمات جديدة بالفريق، مثل أزمته فى بداية الموسم الجاري مع مبابي.

وأضافت التقارير أن فى حالة إذا ما تواجد عرض قوي من أجل نيمار فى الصيف، فإن إدارة الفريق الباريسي قد لا تمانع فى التسريع من التخلص باللاعب فى الفترة المقبلة.



نيمار يتحدث عن مواجهة البايرن

وفى سياق آخر، تحدث النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة الليلة في دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال اوروبا.

وأضاف:" مواجهة بايرن ميونيخ؟ أحب لعب هذه المباريات الكبيرة، ضد الفرق الكبيرة. وهنا يحتاج اللاعبون ذوو الكفاءة العالية إلى الظهور. نحن نعمل بجد لتقديم أداء رائعا فى المباراة".



موعد مباراة باريس وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن يستضيف باريس نظيره بابرن ميونخ اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.