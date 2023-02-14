شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى لا يعرف الانتصارات فى آخر 6 مباريات.. ورقم سلبى لحسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هزيمة ثقيلة تلقاها النادى المصرى فى الجولة 18 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعدما خسر الفريق البورسعيدى أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، وهى نفس النتيجة التى انتهت بها مباراة الدور الأول أيضاً.

حسام حسن، المدير الفنى للنادى المصرى، لم يحقق أى فوز فى آخر 6 مباريات مع الفريق البورسعيدى، حيث قاد المصرى للتعادل فى 4 مباريات وخسر مباراتين، ليحقق حسام حسن نسبة فوز تصل إلى 25% مع المصرى هذا الموسم برصيد 3 انتصارات فقط من أصل 12 مباراة قاد خلالها المصرى منذ توليه المسئولية.

واستقبلت شباك المصرى تحت قيادة حسام حسن 13 هدفاً، بينما سجل لاعبو الفريق البورسعيدي 11 هدفاً.

وعقد مجلس إدارة النادي المصري اجتماعا طارئا في الساعات الأخيرة لمناقشة مصير الفريق بعد تراجع نتائجه في الدوري وآخرها الهزيمة من سيراميكا بثلاثية نظيفة، ويجتمع مجلس المصري مع كامل أبو علي رئيس المجلس عبر تقنية الفيديو وذلك لتواجده خارج البلاد.

وجاءت قرارات مجلس المصري كالتالى..

- إيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول حتى تحسن النتائج

- خصم 50 ألف جنيه من مستحقات جميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام سيراميكا

- خصم 100 ألف جنيه من المدرب العام للفريق طارق سليمان، بسبب تصريحاته الغير مبررة عقب نهاية المباراة

- حصر مسئولية الإدلاء بأي تصريحات إعلامية تخص الفريق الأول على المدير الفني حسام حسن أو مدير الكرة إبراهيم حسن، دون غيرهما من أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق

- عقد اجتماع عاجل بين لجنة الكرة بالنادي مع الجهاز الفني والإداري من جهة ومع اللاعبين من جهة أخرى لبحث كافة المستجدات داخل الفريق

- استمرار إقامة الفريق وخوض تدريباته خلال تلك الفترة ببورسعيد مع التنسيق الدائم والمستمر مع الجهاز الفني والإداري وفقا لرؤيتهما في هذا الشأن.