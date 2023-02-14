شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والأهلى فى نهائى سوبر الكرة الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك مع نظيره الأهلى مساء اليوم الثلاثاء، فى نهائى كأس السوبر المصرى 2022 / 2023، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.





يقام لقاء نهائى سوبر الطائرة فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، حيث تذاع المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى سوبر الكرة الطائرة

وتأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3 / 0، بينما تأهل الزمالك بالفوز على الإتحاد السكندرى بنتيجة 3/1 .

وتأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على جميع الفرق، بينما تلقى الزمالك الهزيمة أمام غريمه التقليدى الفريق الأحمر فى ختام الدور التمهيدى بنتيجة 3/0.

نظام بطولة سوبر الكرة الطائرة نظام بطولة سوبر الكرة الطائرة الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاي أوف 3.