شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يطير إلى الدنمارك للانضمام لصفوف ميتيلاند.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه إمام عاشور لاعب نادى الزمالك، المنضم مؤخراً إلى ميتلاند الدنماركى، إلى الدنمارك، فجر اليوم الثلاثاء، للاتحاق بفريقه الجديد.

وأصدر نادى ميتيلاند الدنماركى بيانًا رسميًا كشف فيه الأسباب التى أدت إلى تأخر انضمام إمام عاشور لاعب الفريق الجديد المنضم حديثًا من صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لمعسكر الفريق المقام حاليًا فى البرتغال.



امام عاشور (1)



امام عاشور (2)



امام عاشور (3)

وقال نادى ميتيلاند فى بيانه الرسمى عن آخر التطورات بخصوص إمام عاشور "يتم الآن العمل على إنهاء كل الإجراءات الخاصة بتصريحى العمل والإقامة للاعب إمام عاشور، ولن يستطيع الانضمام لمعسكر تدريبات الفريق حتى يتم إصدار التصاريح".

وذكر ميتيلاند مؤخرًا أن النادى قيد الثلاثى الجديد عاشور، وأرمين جيجوفيتش، وأسترت سيلمانى، فى قائمته الأوروبية حيث تتيح لوائح الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" لكل نادٍ فرصة ضم 3 لاعبين جدد إلى القائمة القارية.

ويستعد ميتيلاند لمواجهة سبورتنج لشبونة على ملعب "خوسيه الفالادى" بمدينة لشبونة في ذهاب ملحق الدور ثمن النهائى من بطولة الدورى الأوروبى يوم 16 فبراير الجارى، على أن تكون مباراة الإياب على ملعب "إم سى أيتش" يوم 23 فبراير.