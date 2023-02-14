شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يسخر من مواجهة البايرن ويؤكد جاهزيته للقاء.. تعليق مثير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، عن مواجهة بايرن ميونخ المرتقبة الليلة في دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال اوروبا.

ويسعى باريس سان جيرمان لتحقيق نتيجة ايجابية الليلة أمام بايرن ميونخ من أجل التأهل إلى الدور المقبل وحصد اللقب للمرة الأولى.

وقال نيمار في المؤتر الصحفي الخاص باللقاء:" مباراة الغد مهمة جدًا بالنسبة لنا، نحن نستعد لهذه المباراة، نعلم مدى صعوبة الأمر، لكنني واثق من أن الفريق سيظهر بأداءً جيدًا في الغد ".

وأضاف:" مواجهة بايرن ميونيخ؟ أحب لعب هذه المباريات الكبيرة، ضد الفرق الكبيرة. وهنا يحتاج اللاعبون ذوو الكفاءة العالية إلى الظهور. نحن نعمل بجد لتقديم أداء رائع غدًا".

وأكمل:" تراجع أداء الفريق؟ ليس لدي أي تفسيرات. أعتقد أن هذا يحدث لجميع الأندية في أوقات الصعوبة، يجب أن نكون متحدين، نحن ندرك أن هناك عيوب، لكننا نريد التحسين وإظهار أفضل نسخة منا".

وواصل:" أن كل مباراة لها قصتها، هدفنا الأكبر هو دوري أبطال أوروبا، هذا واضح. نحن هنا للعمل. نريد الفوز بكل الألقاب. نحن حزينون لإقصائنا من كأس فرنسا".



موعد مباراة باريس وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن يستضيف باريس نظيره بابرن ميونخ اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.