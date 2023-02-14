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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية مواجهة من العيار الثقيل، حين يستضيف مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان احتل وصافة المجموعة الثامنة خلف بنفيكا البرتغالي، رغم تساوي الفريقين في عدد النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة، لكن الفريق البرتغالي تصدر المجموعة بفضل الأهداف المسجلة خارج الأرض.

أما بايرن ميونخ، فلم يجد صعوبة تذكر في اكتساح المجموعة الثالثة، حيث حقق العلامة الكاملة بالانتصار في جميع مبارياته، ليتصدر بفارق ثماني نقاط عن إنتر الإيطالي الوصيف.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا هو يوم الثلاثاء 14 فبراير، على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستذاع مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ عبر شاشتها.