شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ميلان ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي إي سي ميلان الإيطالي نظيره توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الثلاثاء 14 فبراير الجاري على استاد "سان سيرو"، وذلك في إطار ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

موعد مباراة ميلان ضد توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة إي سي ميلان وتوتنهام هوتسبير اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تُذاع مباراة إي سي ميلان ضد توتنهام هوتسبير مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد bein Sports Premium2HD.

أسندت إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة إي سي ميلان وتوتنهام هوتسبير في إطار ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، للمعلق التونسي عصام الشوالي.