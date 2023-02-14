قمة نارية بين باريس وبايرن في دوري ابطال اوروبا.. جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

5:00 مساء.. الشباب ضد أبها... SSC السعودية

10:00 مساء.. ميلان الإيطالي ضد توتنهام الإنجليزي.. beIN Sports 1 HD Premium

10:00 مساء.. باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونيخ الألماني.. beIN Sports 2 HD Premium

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

كما يستضيف ميلان الإيطالي فريق توتنهام الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ويضرب باريس سان جيرمان الفرنسي موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني على ملعب "حديقة الأمراء".

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022 - 2023.

احمد سعيد

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