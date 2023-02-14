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قمة نارية بين باريس وبايرن في دوري ابطال اوروبا.. جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -   

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات دور الـ 16 من بطولة موسم 2022 - 2023.

ويضرب باريس سان جيرمان الفرنسي موعدا مع بايرن ميونيخ الألماني على ملعب "حديقة الأمراء".

كما يستضيف ميلان الإيطالي فريق توتنهام الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم الثلاثاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا

10:00 مساء.. باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونيخ الألماني.. beIN Sports 2 HD Premium

10:00 مساء.. ميلان الإيطالي ضد توتنهام الإنجليزي.. beIN Sports 1 HD Premium

الدوري السعودي للمحترفين

5:00 مساء.. الشباب ضد أبها... SSC

الدوري الإماراتي

3:30 عصرا.. شباب أهلي دبي ضد الظفرة.. AD Sports 1 HD

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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