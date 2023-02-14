شكرا لقرائتكم خبر عن "سيتى كلوب لكل أبناء مصر".. فرع العبور يستضيف مواهب دور الأيتام بحضور نجوم الكرة ومسؤولو وزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الدور الوطني والمجتمعي لشركة سيتي كلوب لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية وتفعيلا للبروتوكول الذي وقعته الشركة مع وزارة التضامن الاجتماعي لاكتشاف ورعاية المواهب بدور الأيتام ، استضاف نادي سيتي كلوب فرع العبور مباريات كرة القدم لمنتخب دوري أبناء مصر لدور الرعاية والأيتام، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي بمشاركة 135 لاعب بحضور اللواء دكتور هبة أبو العمايم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، وتم تسليمها درع شركة سيتي كلوب تقديرًا لجهودها من جانب الشركة برئاسة العميد محمد مرجان.

وشهدت مباريات كرة القدم لمنتخب دوري أبناء مصر لدور الرعاية والأيتام، حضور كبار النجوم المشرفين على كرة القدم بأندية سيتي كلوب، وعلى رأسهم الكابتن محمد وهبة والكابتن علاء نبيل، والكابتن أسامة عرابي والكابتن محمد عبد الجليل والكابتن سيد معوض.

من جانبها، قالت اللواء دكتور هبة أبو العمايم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للرقابة والتفتيش، إن تصفيات النسخة الأولى من دوري أبناء مصر أفرزت 135 لاعبا على مستوي الجمهورية ، مشيرة إلى أن هذا اليوم يعتبر تكليل للمجهود الكبير المبذول في هذا المشروع العملاق على مدار عامل كامل في إطار الشراكة مع نجوم سيتي كلوب.

أضافت أنه تم اختيار مجموعة مميزة من اللاعبين من دوري أبناء مصر وستنطلق المباريات بداية من الأربعاء المقبل، موجهة الشكر لجميع العاملين في شركة سيتي كلوب لدورهم الوطني الرائع في الاهتمام بهذه الفئة من أجل تنمية روح الانتماء والولاء والمواطنة لديهم والقضاء على شعور التمييز بينهم وبين الأخرين، وهو ما يعضد مبادرة التواصل والدمج المجتمعي لأبنائنا، لاسيما وأن هذا الملف يحظي باهتمام الدولة، وتحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي.

تابعت أنه تم التنسيق مع العميد محمد مرجان رئيس مجلس ادارة شركة سيتي كلوب، لحضور نجوم كرة القدم مثل الكابتن محمد وهبة والكابتن علاء نبيل والكابتن أسامة عرابي والكابتن محمد عبد الجليل والكابتن سيد معوض للمشاركة في اختيار المواهب من الأيتام، بوصفهم من أصحاب الخبرات الكبيرة في كرة القدم، وأيضا عملهم كمشرفين على كرة القدم بأندية سيتى كلوب.

أردفت أنه لن يتم الوقوف عند النسخة الأولى فقط من هذا المشروع العملاق، وإنما سيتم إطلاق النسخة الثانية من التصفيات وبدء تنفيذها اعتبارا من أول شهر مارس المقبل في مختلف فروع سيتي كلوب بالمحافظات.

في ذات السياق، أكد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب، أن الشركة تهدف بما لديها من خبرات وكفاءات فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب، والدور المجتمعى الذى تلعبه، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لمد هذا الدور للوصول إلى دور رعاية الأيتام بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، لاكتشاف المواهب ورعايتها رياضيا واجتماعيا وثقافيا.

وتابع مرجان أن شركة سيتي كلوب تتطلع من خلال التعاون مع الوزارة لاكتشاف ورعاية المواهب في دور الأيتام في كافة الأنشطة الرياضية مستغلة في ذلك الأندية والاستادات التابعة للشركة في كافة المحافظات بهدف إفراز عناصر منتقاة وخلق قاعدة من الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب وفى شتي المجالات الثقافية والفنية، باعتبار رعاية النشء والشباب بصفة خاصة وباقي المراحل العمرية المختلفة بصفة عامة من صميم أهداف وغايات شركة سيتى كلوب.

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