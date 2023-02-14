شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح باشا يغادر معسكر منتخب الشباب بعد تأكد غيابه عن أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر صلاح باشا، مهاجم جويجليانو الإيطالى، معسكر منتخب الشباب، بعد تأكد غيابه عن بطولة أمم أفريقيا بعد تعرضه للإصابة.

وتعادل منتخب الشباب مع أوغندا 1/1 فى ختام تجاربه الودية قبل أمم أفريقيا وسجل هدف مصر محمود مرسى.

ولعب منتخب مصر للشباب مباراة ودية أمام جنوب السودان الجمعة الماضى، واستطاع الفوز بهدف نظيف سجله عبد الرحمن رشدان.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، ويفتتح منتخب مصر مشواره بالبطولة بمواجهة موزمبيق يوم 19 فبراير الجارى باستاد القاهرة.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.