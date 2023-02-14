شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ثلاثية على المربع الذهبى بعد فوز الزمالك على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعل فوز نادى الزمالك على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف، المنافسة على المركز الرابع فى المربع الذهبى، بعدما استعاد الفريق الأبيض مسار الانتصارات فى المسابقة المحلية بعد فترة من تراجع النتائج، ليتقدم الزمالك مجدداً إلى المركز الرابع فى جدول المسابقة.

وأصبحت المنافسة على المركز الرابع والذى يحتله الزمالك حالياً، مشتعلة بين 3 أندية، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 32، بعدما خاض الأبيض 18 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17 هدفاً آخر.

بينما يحتل نادى المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادل في 7 أخرى وخسر مرتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً.

وفى المركز السادس يأتى الاتحاد السكندرى برصيد 30 نقطة حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز الاتحاد في 9 مباريات وتعادل في 3 أخرى وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبو الاتحاد السكندري 19 مباراة وتلقت شباك زعيم الثغر 17 هدفاً آخر.

ويخوض الفريق الكروى الأول للزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة دون راحة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهته المرتقبة أمام المريخ السودانى فى الجولة الثانية لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى ليبيا نظرا لعدم جاهزية ملعب بطل السودان.