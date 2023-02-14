شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه أسوان ودياً غداً استعداداً لمواجهة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عماد النحاس على مواجهة فريق أسوان ودياً غداً الأربعاء لتجهيز كل اللاعبين، من بينهم البدلاء والمستبعدون، قبل مواجهة إنبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويتطلع جهاز الطلائع للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويعكف عماد النحاس، المدير الفنى لطلائع الجيش، على تصحيح الأخطاء التى تسببت فى تلقى الفريق الهزيمة من الداخلية بهدف دون رد فى مباراة الجولة 18 من عمر مسابقة دورى رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتى أقيمت على استاد جهاز الرياضة.

ويسعى الجهاز الفنى للطلائع لتصحيح الأخطاء الدفاعية وتحليل أسباب الهزيمة لتجنبها فى المباراة المقبلة أمام إنبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويعكف عماد النحاس المدير الفنى للطلائع على دراسة مباريات إنبى بالدورى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بحثاً عن استعادة الانتصارات وتحسين ترتيب الفريق بجدول مسابقة الدورى.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد 16 نقطة بعدما لعب 18 مباراة حقق الفوز فى ثلاثة لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 8 مواجهات، وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفا.

وتعاقد نادي طلائع الجيش مع عماد النحاس لتولي تدريب الفريق خلفا لمحمد يوسف الذي تم توجيه الشكر له وفسخ العقد بالتراضي.

على صعيد مختلف، يستمر غياب مصطفى الخواجة لاعب خط وسط الطلائع في مباراة انبى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري بسبب الإيقاف.

وغاب مصطفى الخواجة عن الطلائع في مباراة الداخلية بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز التي خسرها الفريق بهدف دون رد، حيث حصل اللاعب على الكارت الأحمر مباشرة وبالتالي يغيب مباراتين.