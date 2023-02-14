شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإسماعيلى تفتح ملف تمديد تعاقد 4 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة النادى الإسماعيلى برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى فتح ملف تمديد تعاقد الرباعى محمد الشامى وأحمد مدبولى وعمر الوحش ومحمد فوزى لاعبى الفريق، تمهيداً لإنهاء هذا الملف الشائك قبل نهاية الموسم الجارى فى ظل انتهاء تعاقد هؤلاء اللاعبين قريباً.

وتنوى لجنة الإسماعيلى عقد جلسات مكثفة مع رباعى الإسماعيلى لحسم ملف تمديد تعاقدهم مع النادى، وتسديد مستحقاتهم المتأخرة لإقناعهم بالاستمرار مع القلعة الصفراء.

ونجح مجلس إدارة النادى الإسماعيلى فى إنهاء أزمة اللاعب عبد الرحمن مجدى، وتم تمديد تعاقده لمدة خمس سنوات تنتهى فى 2027.

وأكد الإسماعيلى أن عبد الرحمن مجدى حضر إلى مقر النادى الإسماعيلى وتم عقد جلسه مع اللاعب تم خلالها الاتفاق على طوى صفحة الماضى فى حضور وكيله محمد حلمى، وتم الاتفاق على كل تفاصيل عقده الجديد مع الإسماعيلى مع إبراهيم نصر مدير التعاقدات بالنادى، ولم يحصل اللاعب على أى مبالغ ماليه نظير تجديد عقده بناء على الاتفاق الذى تم بين اللاعب و مجلس الادارة انتظارا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات مع اللاعب.

يخوض فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو اليوم الثلاثاء، مباراة ودية مع أسوان استعداداً لمواجهة غزل المحلة 21 فبراير الجارى على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الـ19 من عمر مسابقة الدوري المحلى.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.