شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يسابق الزمن للعودة لتدريبات الزمالك الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود حمدى الونش، مدافع فريق الزمالك، للتجهيز الأخير قبل عودته للتدريبات الجماعية للفريق، ومن ثم خوض المباريات الرسمية، فى ظل الحاجة الماسة لجهوده، خاصة أن دفاع الفريق يعانى الأمرين خلال الفترة الأخيرة وتسببت أخطاء المدافعين من خسارة الزمالك للعديد من المباريات .

ويبحث الجهاز الفني عن بدائل فى كل مباراة للمشاركة في الخط الخلفى، وهو ما يمثل أزمة كبرى داخل صفوف الفريق، نظرا لهبوط المستوى الفني للعديد من المدافعين مثل محمد عبد الغنى ومصطفى الزنارى ومؤخرا حسام عبد المجيد .

كما سيقوم الخواجه البرتغالى بتعديل أخطاء اللاعبين التي وقعوا فيها بالمباريات الأخيرة من أجل تلافيها بداية من مباراة المريخ السودانى التي لا تقبل أي أخطاء جديدة، خاصة من خط الدفاع وحارس المرمى .

فى الوقت نفسه، يعقد فيريرا جلسات خاصة مع بعض اللاعبين لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هبوط مستواهم الفني في اللقاءات الأخيرة والتي تسببت في خسارة الفريق العديد من المباريات السهلة في ظل تراجعهم الفني ، كما سيحاول المدير الفني إجراء بعض التعديلات التكتيكية في تشكيلة الفريق من أجل إيجاد حلول لبعض المراكز التي يبحث فيها عن بديل كفء مثل اللاعب رقم 8 والذى حدث فيه عجز واضح بعد رحيل إمام عاشور الذى أتم إنتقاله لميتلاند الدنماركى .