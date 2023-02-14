شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يشكو تلاحم المباريات ويضع خطة مع جهازه المعاون فى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى البرتغالى جايمى باتشكيو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من ضغط المباريات فى الفترة الحالية، فى ظل المشاركة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، وقال باتشيكو، إن الفريق يعاني من ظروف صعبة فى ظل تلاحم المبارياتبالدوري والكونفدرالية والكأس، وفي ظل غيابات مؤثرة للثلاثي الأجنبي محمد الشيبي ووليد الكرتي وفخر الدين بن يوسف، وكذلك الإجهاد الشديد، وتحديدا خط الدفاع للطرد فى المباريات الأخيرة بالدوري ولعب فترات طويلة بعشرة لاعبين، موضحا أنه يحاول التعامل مع الموقف بأفضل صورة من خلال تجهيز المصابين ومنح الفرصة للعناصر التي لا تشارك كثيرا وتجهيز الجميع فى ظل الضغط المتوالي للمباريات.

وحرص باتشيكو على التحدث مع أفراد جهازه المعاون حول وضع خطة من أجل التغلب على حالة الاجهاد والإرهاق، وكذلك معالجة الأخطاء وخاصة أخطاء الدفاع التى أدت لخوض الفريق بعض المباريات بعشرة لاعبين بسبب طرد المدافعين.

وتحدث المدير الفنى لبيراميدز عن لقاء الجيش الملكي المغربي، فى الجولة الأولى من دور مجموعات الكونفدرالية باستاد الدفاع الجوى، والتى انتهت بالتعادل 2 / 2 مؤكدًا أن الفريق لم يستحق التعادل وكان الأفضل فى الشوط الثاني تحديدا، وسيطر على مجريات اللعب، وكان الأقرب للفوز والثلاث نقاط، مؤكدًا على صعوبة المجموعة والفرق التي تضمها والتأهل لن يحسم إلا بتفاصيل صغيرة في المراحل المقبلة.

وأكد الخواجة البرتغالى أن التعادل لا يعني شيئا، خاصة أنه يأتي في بداية مشوار دور المجموعات، ولا تزال هناك 5 مباريات متبقية يمكن الحسم من خلالها والتأهل في ظل ثقته الكبيرة بالمجموعة الرائعة من اللاعبين الذين يضمهم الفريق والذي يشعر بالسعادة بوجودهم معه ويثق كثيرا فيهم، حيث يلعب الفريق على كل البطولات الدوري والكأس والكونفدرالية، ويثق في أن الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق البطولات هذا الموسم.