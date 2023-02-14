شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريات يتأهلن لربع نهائى بطولة سينسناتى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الرباعى المصرى نوران جوهر وروان العربى وسلمى هانى وسنا إبراهيم إلى الدور ربع النهائى ببطولة سينسناتى لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 12 إلى 17 فبراير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريين فى دور الـ 16 كالتالى..

ـ فوز نوران جوهر على مواطنتها مريم متولي بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 39 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-5, 11-6, 11-4.

ـ فوز سنا إبراهيم على مواطنتها ندى عباس بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 6-11, 11-5, 11-7.

ـ فوز سلمى هاني على الويلزية إيميلي وايت لوك بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-5, 8-11, 11-7, 11-7.

ـ فوز روان العربي على الإنجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3ـ2 في مباراة استغرقت 57 دقيقة وجاست نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-6, 8-11, 3-11, 11-6.