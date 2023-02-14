بعد نهاية مباراة الزمالك وسموحة.. إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين لأجل غير مسمى

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم باتحاد قررت إيقاف الحكم الدولي إبراهيم نور الدين لأجل غير مسمى.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن مصدر مسئول داخل لجنة الحكام قوله إن قرار إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين جاء على خلفية دخوله في مداخلة هاتفية بأحد البرامج التلفزيونية، دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الحكام، مخالفا بذلك قرار اللجنة بمنع الحكام من الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو تليفزيونية.

وأضاف المصدر أن مسئولو لجنة الحكام تواصلوا مع الحكم إبراهيم نور الدين فور علمهم بالمداخلة التي أجراها مساء أمس الإثنين، وتم توجيه اللوم للحكم الدولي على تصرفه المشار إليه وتسببه في إحراج لمسئولي اللجنة، خصوصا بعدما هاجم أحد محللي التحكيم خلال المداخلة المشار إليها، بعد انتقاد المحلل لأداء نور الدين في مباراة الزمالك وسموحة.

وأفاد الموقع بأن لجنة الحكام "تعتزم معاقبة الحكم إبراهيم نور الدين بالإيقاف وإبعاده عن إدارة المباريات في الدوري الممتاز لجولة أو أكثر، بعد مداخلته التلفزيونية الأخيرة، وهجومه على أحد محللي التحكيم خلال المداخلة ردا على انتقاد الأخير له بسبب أدائه في مباراة الزمالك وسموحة".

وأكد المصدر في تصريحات لـ "القاهرة 24" أن لجنة الحكام لم تقم حتى الآن بتقييم أداء الحكم إبراهيم نور الدين في مباراة الزمالك وسموحة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستتم خلال الاجتماع الفني لتقييم أداء حكام الجولة الـ 18 للدوري والذي يتم إقامته عقب ختام مباريات الجولة.

وكان الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، قد رد على الانتقادات التي تعرض لها عقب انتهاء مباراة الزمالك وسموحة، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة، التي أقيمت مساء أمس الإثنين وانتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، جدلًا كبيرًا حول قرارات إبراهيم نور الدين التحكيمية.

وفي تصريحات لفضائية "الحياة"، قال نور الدين: "لا يصح أن أتكلم عن أحداث المباراة، وأوجه تحية إلى جمال الشريف".

وأضاف الحكم الدولي: "جمال الشريف محترم وغير مغرض والذي يحلل باحترام واحترافية، ليس لديه أهواء أو طموحات وليس لديه أفكار للصدام مع أحد للوصول لمكان معين ويقول الحقيقة دائمًا".

وتابع: "الحكام الكبار يعلمون الأصغر منهم سنًا لكي يتعلم الكل من الأخطاء".

وواصل نور الدين: "سمعت أن هناك أحدًا قال لو في خطأ يجب أن يحتسب ونصحني بأن أحب نفسي، أريد من المحليين أن يحترموا أنفسهم لكي نحترمهم".

وأكمل: "ومن قال ذلك أقول له حب نفسك من باب أولى وثقف نفسك، وعندما تتحدث يجب أن تدرك عما تتكلم، لأنك تتحدث أمام ملايين من المفترض أنهم يثقون بك".

وأضاف نور الدين: "عندما يكون هناك لاعبين ملتحمين على كرة، لا توجه نظرك إلى التلامس الذي حدث، لأن التلامس طبقًا للقانون وارد أن يكون فيه حركة إضافية، من المفترض أن هناك كاميرا فأفضل كاميرا تظهر التلامس داخل منطقة الجزاء هي الكاميرا الخلفية".

وتابع الحكم الدولي: "اتجاه الكرة هو من يحدد من لعبها، وطالما أحد لعب الكرة أصبح لا يوجد خطأ"، مختتما: "أصبحت على مقربة من اعتزال التحكيم حاليًا لأن عمري 43 سنة".