شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب من طبيب الأهلى تقريرا مفصلا عن حالة المصابين قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، من أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق تقريرا مفصلا عن تطورات حالة اللاعبين المصابين قبل مواجهة الهلال السودانى، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا باستاد أم درمان بالسودان.

ويفقد فريق الأهلى جهود نجميه أكرم توفيق وكريم فؤاد لنهاية الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبى، فيما يعانى عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق من شد فى عضلة السمانة بينما تعافى مصطفى شوبير من الإصابة بقطع في غضروف الركبة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".

ويطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للأهلى اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الاهلى تدريباته صباح الأربعاء وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.