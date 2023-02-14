شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب من طبيب الأهلى تقريرا مفصلا عن حالة المصابين قبل مواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر
ويفقد فريق الأهلى جهود نجميه أكرم توفيق وكريم فؤاد لنهاية الموسم بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبى، فيما يعانى عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق من شد فى عضلة السمانة بينما تعافى مصطفى شوبير من الإصابة بقطع في غضروف الركبة.
وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع النادي الأهلي على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني".
ومنح الجهاز الفني للأهلى اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.
ويستأنف الاهلى تدريباته صباح الأربعاء وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.