شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه أسوان ودياً اليوم استعداداً لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو اليوم، الثلاثاء، مباراة ودية مع أسوان استعداداً لمواجهة غزل المحلة 21 فبراير الجاري على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري المحلي .

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

الإسماعيلى خاض مباراة ودية عصر الأربعاء الماضى أمام مركز شباب أبشيش، أحد فرق المظاليم، وانتهت بفوز الدراويش بسداسية نظيفة ، وكانت رابطة الأندية المحترفة قد قررت تأجيل لقاء الإسماعيلي والأهلي لأجل غير مسمي بسبب مشاركة الأخير بكأس العالم للأندية، على أن تكون أولي مباريات الدراويش يوم 21 فبراير الجاري ضد غزل المحلة.

فى سياق آخر، رفض محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، العرض الذى قدمه مسئولو اتحاد الكرة المصري من أجل تولي منصب مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي بدلاً من عصام الحضري الذي تولي مهمة مدرب حراس مرمى منتخب سوريا الأول مؤكداً على تمسكه بالاستمرار داخل صفوف الدراويش خلال هذه الفترة.

ومن جانبه قال إسماعيل حفني، عضو مجلس إدارة الإسماعيلي والمشرف العام على فريق الكرة بالنادي، بأنه يتقدم بخالص الشكر لمحمد عبد المنصف بشأن موقفه الأخير ورفضه الرحيل عن الفريق.

وأشار إلى أن هذا مؤشر واضح وجلي أن ” عبد المنصف ” تمسك بالاستمرار في منصبه نظرًا لما لمسه من حالة الجدية والإصرار والاحترافية التي يتمتع بها مجلس الإدارة الحالي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدي خلال الفترة الحالية وحرصه على توفير كافة الأجواء والامكانيات التي تضمن إستعادة الفريق لمكانته المعروفة وإسعاد جماهيره.