شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مكثف لتجهيز عمر كمال عبد الواحد للعودة إلى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر، لبرنامج تأهيلي مكثف لتجهيزه للحاق بالمباريات المقبلة والتعافى من إصابة الركبة التى أبعدته عن المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة.

ويستأنف فيوتشر تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة حرس الحدود في الجولة 18 من الدوري، وذلك بعدما عادت بعثة الفريق أمس، الاثنين، قادمة من توجو بعد رحلة طويلة، عقب التعادل مع إسكو دي كارا التوجولي بهدف لمثله، في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الأولى من الدوري وأقيمت بالإسكندرية قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض أبناء على ماهر 17 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل في 7 لقاءات، وتلقوا الهزيمة فى مباراة واحدة كانت أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل لاعبو فيوتشر 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 13.

من جانبه، علق علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، على تعادل فريقه أمام أسكو كارا التوجولي، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة:"لن أعقب على أداء الحكام كما تعودت، لكن من شاهد المباراة يعلم أن فريقي تعرض للظلم، واعتراض اللاعبين كان بسبب رغبتهم في تحقيق المكسب، لكني أعتذر للجميع على الاعتراض داخل الملعب".