شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعيد رحلة التنقيب عن مهاجم سوبر قبل الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي بشكل مُبكر للغاية التحضير لانتقالات الصيف المقبلة من أجل إبرام أكثر من صفقة قوية على الصعيدين الهجومي والدفاعي، بعدما أثبتت مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية حاجته الماسة للتعاقد مع مهاجم متميز، بعدما حال ضيق الوقت ومغالاة الأندية فى التعاقد مع أكثر من صفقة أرادها الجهاز الفنى وتحديداً فى خط الهجوم فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وفى هذا الشأن، ينوي مسئولو القلعة الحمراء الاستجابة لطلبات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وتكليف أمير توفيق مدير التعاقدات بها لإتمامها، لاسيما أن هناك عدة مراكز تحتاج تدعيمات فى مقدمتها المهاجم الصريح والظهير الأيسر والدفاع.

ومن المقرر أن يقوم مارسيل كولر باختبار جميع لاعبي الفريق في المباريات القادمة، محلياً وأفريقياً، لتحديد احتياجاته جيداً للبدء فى إنهاء تدعيماتها مُبكراً، لاسيما أن اللاعبين المُتاحين للتعاقد معهم فى ميركاتو الصيف يكونوا أكبر من المعروضين خلال انتقالات الشتاء، علماً بأن الأهلي تعاقد فى ميركاتو الشتاء الأخير مع كل من، مروان عطية وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي "كريستو" وأحمد القندوسي.

ويطير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى السودان الخميس المقبل استعدادًا لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومنح الجهاز الفني للأهلى اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة وانتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ويستأنف الأهلى تدريباته صباح الأربعاء وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.