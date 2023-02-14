شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يبدأ دراسة إنبى قبل مواجهة الخميس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفنى لبيراميدز، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، دراسة فريق إنبى استعدادًا للمواجهة المقبلة المقرر لها الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وطلب باتشيكو من اللاعبين طى صفحة المواجهة الأفريقية، والعمل على التعلم من الأخطاء وعدم تكرارها، مطالبًا اللاعبين بتحقيق الفوز على الفريق البترولى من أجل مواصلة الزحف نحو قمة الدورى.

وأشعل تعادل بيراميدز المفاجئ مع الجيش الملكي المغربي بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التى جمعت الفريقين أمس باستاد الدفاع الجوي، حسابات التأهل مبكراً فى المجموعة الثالثة بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

بيراميدز تقدم أولاً، وتوقع الجميع فوز الفريق السماوى وحسم المباراة، غير أن ذلك لم يحدث، ونتيجة لذلك خطف الجيش الملكي صدارة مجموعته، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة.



ترتيب المجموعة الثالثة ترتيب المجموعة الثالثة

1ـ الجيش الملكي المغربي: نقطة واحدة

2ـ بيراميدز: نقطة واحدة

3ـ أسكو دي كارا التوجولي: نقطة واحدة

4ـ فيوتشر: نقطة واحدة