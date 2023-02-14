شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للمريخ السودانى دون راحة وفيريرا يطلب تقريرا عن المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الكروى الأول للزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة دون راحة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهته المرتقبة أمام المريخ السودانى فى الجولة الثانية لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى ليبيا نظرا لعدم جاهزية ملعب بطل السودان.

الزمالك خاض مباراة مهمة بالأمس أمام سموحة ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشرة للدورى، ومن المقرر أن يعقد البرتغالى جيوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض جلسة خاصة مع اللاعبين قبل مران اليوم، يؤكد عليهم بضرورة تحقيق نقاط مباراة المريخ من أجل العودة لأجواء المنافسة على الصعود لدور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا بعد الهزيمة المفاجئة في الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد الجزائرى بهدف دون مقابل باستاد القاهرة.

من ناحية أخرى، طلب فيريرا تقرير يومى عن حالة المصابين الثلاثة أحمد فتوح وعمر جابر ومصطفى الزنارى حتى موعد سفر الفريق لليبيا من أجل الاستعانة بأحدهم حال تعافيه من الإصابة بشكل كامل بعد خروجهم من لقاء سموحة بالدورى الذى أقيم بالأمس.

ويرفض فيريرا الاستعانة بأى لاعب مهما كانت أهميته للفريق طالما كان مصابا، لذا فإنه طلب من محمد أسامة طبيب الفريق ضرورة تجهيز الثلاثى وتقديم تقرير طبى بحالة الثلاثى تحسبا للإستعانة بأحدهم في لقاء المريخ السودانى الذى أصبح يمثل عنق الزجاجة لأبناء ميت عقبة وفى حالة تحقيق أي نتيجة سلبية ربما يعنى الخروج المبكر من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.