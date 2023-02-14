شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فيوتشر تعود إلى القاهرة بعد التعادل مع أسكو كارا فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت قبل قليل بعثة الفريق الأول لنادي فيوتشر، برئاسة أيمن منصور، إلى القاهرة قادمة من توجو، بعد الانتهاء من خوض أولى مباريات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى جمعت فيوتشر بالفريق التوجولي أسكو دي كارا، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

ويستعد فريق فيوتشر لمواجهة حرس الحدود، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة الأولى من الدوري وأقيمت بالإسكندرية قد انتهت بفوز فيوتشر بهدفين نظيفين.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول ترتيب مسابقة الدوري، وذلك بعدما خاض أبناء على ماهر 17 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل في 7 لقاءات، وتلقوا الهزيمة فى مباراة واحدة كانت أمام نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، وسجل لاعبو فيوتشر 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 13.

من جانبه، علق علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، على تعادل فريقه أمام أسكو كارا التوجولي، في افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال علي ماهر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لن أعقب على أداء الحكام كما تعودت، لكن من شاهد المباراة يعلم أن فريقي تعرض للظلم، واعتراض اللاعبين كان بسبب رغبتهم في تحقيق المكسب، لكني أعتذر للجميع على الاعتراض داخل الملعب".