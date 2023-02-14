شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يعود للمشاركة مع البنك الأهلى بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد أبو جبل، حارس مرمى فريق البنك الأهلى، للمشاركة في المباريات بعد غياب لمدة أسبوعين؛ بسبب الإصابة التي يعاني منها، وذلك عقب خضوعه للاختبار طبى الذى أكد إصابته بشد فى العضلة الضامة.

ويخضع محمد أبو جبل لبرنامج تأهيلي تحت إشراف طبيب الفريق، وذلك تمهيدا للعودة إلى التدريبات الجماعية والمباريات.

ويسعد فريق البنك الأهلى لملاقاة سموحة فى الجولة التاسعة عشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 19 من الشهر الجارى، والتى سوف تقام على ستاد القاهرة الدولى فى تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 13 نقطة، حيث خسر 9 مباريات وتعادل فى 7 مباريات وفاز فى مباراتين فقط.