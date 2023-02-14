شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الأهلى فى نهائى سوبر الطائرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك نظيره الأهلى فى تمام السادسة مساء اليوم فى نهائى كأس السوبر المصرى 2022/2023، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

تأهل فريق الأهلى إلى النهائى بالفوز على طلائع الجيش بنتيجة 3/0، بينما تأهل الزمالك بالفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/1 .

تأهل الأهلى إلى نصف النهائى بالفوز على جميع الفرق، بينما تلقى الزمالك الهزيمة أمام غريمه التقليدى الفريق الأحمر فى ختام الدور التمهيدى بنتيجة 3/0 .

نظام البطولة:

الدور قبل النهائي يتقابل الفريق صاحب المركز الأول في الترتيب مع الفريق الرابع في الترتيب والفريق صاحب المركز الثاني في الترتيب مع الفريق صاحب المركز الثالث على أن يتأهل الفائزان من المباراتين للدور النهائي.

الدور النهائي من مباراة واحدة لحسم اللقب ولن يكون بنظام البلاي أوف 3.