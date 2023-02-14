المريخ السودانى: قدمنا شكوى ضد الترجي بسبب مخالفة اللوائح

ياسر رشاد - القاهرة - أكد منير ماتا عضو مجلس ادارة نادى المريخ السوداني، أن ناديه قدم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد نادي الترجي التونسي؛ بسبب ما حدث في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي.

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وأوضح منير ماتا خلال تصريحاته لبرنامج ملعب البلدوزر الذي يقدمة مجدى عبد الغنى عبر قناة الشمس أن فريق الترجى التونسى قام بعمل ٥ تغيرات

فى ٤ فترات توقف و ليس فى ٣ فترات فقط، وهو ما يخالف اللوائح.

وأشار منير ماتا أن مواجهة فريق الزمالك سوف تقام بمدينة بنغازى الليبية و نحن جاهزين لمواجهة الفريق الابيض حيث يمتلك لاعبين كبار.

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