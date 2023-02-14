فرج عامر يطالب الاتحاد المصري باستبعاد إبراهيم نور الدين

ياسر رشاد - القاهرة - طالب فرج عامر رئيس نادى سموحة الاتحاد المصري لكرة القدم باستبعاد الحكم إبراهيم نور الدين من إدارة باقي مباريات الفريق السكندري فى الموسم الحالي.

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وقال فرج عامر خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشمس عبر برنامج ملعب البلدوزر الذى يقدمة مجدى عبد الغنى أنه سوف يتقدم بشكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد الحكم إبراهيم نور الدين بعد الاداء السيئ الذى ظهر عليه بادارة المباراة .

وأشار فرج عامر أنه سوف يطالب لجنة الحكام بعدم اسناد مباريات فريق سموحة للحكم إبراهيم نور الدين مرة أخرى .

وتابع رئيس نادى سموحة انه غير راضى عن اداء فريق سموحة فى الشوط الاول ولابد من دعم الفريق الفترة المقبلة حيث يوجد نواقص كثيرة بالفريق والهدف التواجد فى المراكز السبعة الاوائل بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .

واختتم فرج عامر حديثة قائلا " لم اذهب الى الاستاد لحضور المباراة حيث كنت شامم ريحة مش حلوة قبل الماتش " .

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