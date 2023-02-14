مباراة بيراميدز تحسم مستقبل حسام حسن مع المصري البورسعيدي

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي منح فرصة أخيرة لحسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

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وقال مجدى عبد الغنى خلال تقديمة برنامج ملعب البلدوزر المذاع على قناة الشمس ان مباراة المصرى البورسعيدى امام بيراميدز المقبلة سوف تشهد رحيل حسام حسن المدير الفنى .

وأوضح مجدى عبد الغنى آن مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى سوف يقوم بمنح فرصة أخيرة للجهاز الفنى بقيادة حسام حسن و لكن فى حالة الخسارة سوف يتم توجيه الشكر لهم بسبب سوء النتائج .

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