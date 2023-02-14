نجم الزمالك السابق: الأهلي قادر على التعادل أمام الهلال رغم صعوبة المباراة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، عن مواجهة الأهلي والهلال السوداني القادمة ضمن مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا .

إقرأ أيضًا..أزمة تواجه الأهلي بعد كأس العالم للأندية

وأكد أحمد دويدار في تصريحات عبر برنامج (الريمونتادا) الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على قناة (المحور): "رغم الظروف والأجواء الصعبة في السودان إلا ان خبرات لاعبي الأهلي قد تحسم اللقاء، والأهلي قادر على التعادل أمام الهلال".

وتطريق أحمد دويدار في حديثه حول مستوى أفشة ومحمد شريف، معلقًا: "كولر هو السبب على الهجوم ضد محمد شريف وأفشة بسبب حديثهم المستمر عن اللاعبين في المؤتمرات الصحفية".

وشدد: "يجب على كولر الدفاع عن لاعبيه وليس انتقادهم في وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية".

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..

