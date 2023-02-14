شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام المريخ السودانى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباريات الدوري المصري بانتهاء مباراة سموحة التى أقيمت مساء الاثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للمسابقة، من أجل الاستعداد لمواصلة مشوار الفريق الأبيض فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الزمالك المباراة وعينه على حصد لقب دوري الأبطال، الغائب عن خزانة النادي منذ عام 2002.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائي مساء الجمعة الماضى، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائي نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وجاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويستعد الزمالك لمواجهة المريخ السودانى فى الثالثة عصر الجمعة المقبل بالسودان ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالي.

تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك والمريخ السودانى حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.

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