شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الشريف: ركلة جزاء الزمالك صحيحة.. وسموحة كان يستحق ضربة أيضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التحكيمي السوري جمال الشريف، أن ركلة جزاء فريق الزمالك أمام سموحة صحيحة، وأن قرار إبراهيم نور الدين في تلك اللقطة كان موفقا.

وقال جمال الشريف، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يذاع على شاشة قناة الحياة، إن فريق سموحة كان يستحق الحصول على ركلة جزاء لحسام حسن، مهاجم الفريق، على مدافع الزمالك محمد عبد الغني في الدقائق الأولى من المباراة، ولكن الكرة صعبة على حكم اللقاء، ومن وجهة نظري الأرجح تكون ركلة جزاء.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سموحة بنتيجة 3 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 18 بالدوري، وسجل ثلاثية الفارس الأبيض شيكابالا وأحمد زيزو "هدفين"، وسجل هدف الفريق السكندرى محمد الصباحى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 فى المركز الرابع، بعدما خاض الفريق الأبيض 18 مباراة، حيث فاز الزمالك في 9 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

فيما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 20 فى المركز الـ 12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.